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Akdeniz Bölgesinde toplam yükün yüzde 10’undan fazlasının elleçlendiği Tosyalı İskenderun Limanı'ndan, karayolu araçlarıyla yapılan yükleme boşaltma işleminde Temmuz ayında 1 milyon ton üzerine çıkılarak Akdeniz Bölgesi'nde bir rekora imza atıldığı açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk yarısında bölgedeki limanlardan toplam 64.174.204 ton yük elleçlendi. Bu yükün 30.034.891 tonu genel kargo ve katı dökme olup bunun 3.094.407 tonu (yüzde 10.3) Tosyalı İskenderun Limanında elleçlendi.

Bu yılın ilk yarısında İskenderun Limanında yapılan yükleme-boşaltma işlemin yüzde 40’ı aşkın kısmı dış ticaret olarak gerçekleşirken, Almanya’dan ABD’ye, Hollanda’dan İngiltere’ye kadar birçok ülkeye ihracat gerçekleştirildiği açıklandı.

Toplam kapasitesi 7.500.000 ton/ yıl olan ve 400 kişi istihdam edilen Tosyalı İskenderun Limanında, holding şirketlerinin yanı sıra birçok bölge firmasına da hizmet verildiği kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, gemi büyüklüğüne bağlı olarak aynı anda 10 geminin yanaşması mümkün olan limanda Tosyalı Holding tarafından ikinci bir iskele yatırımı daha yapılıyor.

Yatırımı devam eden 4 milyon ton kapasiteli çelikhane önüne yapılacak ikinci iskelenin gelecek yılın ilk yarısında tamamlanması planlanıyor. İkinci iskelenin de hizmete girmesi ile limanın toplam yıllık 16 milyon ton kapasiteye çıkması hedefleniyor.