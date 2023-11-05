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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İskenderun Limanı'nın bir rıhtımı daha gemi trafiğine açıldı - İş-Yaşam Haberleri

        İskenderun Limanı'nın bir rıhtımı daha gemi trafiğine açıldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İskenderun Limanı'nın bir rıhtımının daha gemi trafiğine açıldığını belirterek, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi hasar alan İskenderun Limanlarında elleçleme ve kapasite artırılarak toparlanma sürecine girildiğini açıkladı. Uraloğlu "Yaşanan deprem felaketi sonrası bugüne kadar elleçlenen yük miktarı 2,6 milyon ton, konteyner miktarı ise 250 bin TEU'ya ulaşırken, İskenderun Körfezi'nde elleçlenen toplam yük miktarı ise 52 milyon tona ulaştı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2023 - 12:29 Güncelleme: 05.11.2023 - 12:29
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        İskenderun'da bir rıhtım daha gemi trafiğine açıldı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat 2023’te Türkiye’yi derinden etkileyen deprem felaketinin, 11 ili sarsarak büyük bir felakete neden olduğunu hatırlatarak, “Bakanlığımız ekipleri, felaketin ardından kıyı tesislerimizde hasar tespiti yaptı. Limak ve Gübretaş İskenderun Limanları rıhtımlarında ciddi hasarlar tespit edildi. Özel sektörümüzün dinamizmi ile ivedilikle eylem alması ve Bakanlığımızın gerekli desteği sağlaması ile depremden 48 saat sonra kıyı tesislerimizde operasyonlara planlama dahilinde başlanmıştı.” diye konuştu.

        ESKİ GÜCÜNE KAVUŞTU

        Uraloğlu, “İskenderun Limak Limanı'nda meydana gelen yangın, Denizcilik Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda denizden, karadan ve havadan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı. İskenderun Limanı, hızla rehabilitasyon çalışmalarıyla eski gücüne kavuştu. 8 Nisan 2023 tarihinde, ticari amaçlı ilk konteyner gemisi depremden sadece iki ay sonra elleçleme için ağır hasarını gideren İskenderun Limanı’na yanaşmıştır. İskenderun Limanı’nın ikinci rıhtımı da 29 Mayıs 2023 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır. Ekim ayında 300 metre üstü konteynerlerin yanaşabileceği rıhtımlarda ve elleçleme ekipmanlarında tamiratlar tamamlanarak 335 metre boyundaki bir konteyner gemisi İskenderun Limanı’nda başarılı bir şekilde emniyetle elleçlenmiştir. Limanın son hasar alan rıhtımı da aralık ayında tamiratı tamamlanarak hizmet vermeye başlayacak” dedi.

        DEPREME RAĞMEN ÖNCEKİ DÖNEME ORANLA YALNIZCA YÜZDE 7 AZALMA YAŞANDI

        6 Şubat-31 Ekim 2023 tarihleri arasında İskenderun Bölge Liman Başkanlığı idari liman tesislerinde toplam 45 milyon 847 bin 22 ton yük, 444 bin 199 TEU konteyner elleçlendiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Bu değerler geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında depreme rağmen yalnızca yüzde 7 azalma (2022’de aynı dönemde 49.22 milyon ton) göstermekte olup, yıl sonuna kadar geçen yılın değerlerine yaklaşılması öngörülmektedir. 6 Şubat-31 Ekim 2023 tarihleri arasında Limak İskenderun Limanı’nda 2 milyon 573 bin 118 ton yük, 246 bin 391 TEU konteyner elleçlenmistir. Limanımız depremde ağır hasar görmesi ve rutin faaliyetlerine yılın ortasında başlamasına rağmen, çok hızlı ve kısa sürede toparlanmış, özellikle konteyner elleçleme faaliyeti ile bölge sanayimize hizmet vermeye başlamıştır” diye konuştu.

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