Nar ekşisi şişelerinden 200 kilogram uyuşturucu çıktı!

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Mersin Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye sınırındaki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan İskenderun Limanı'na gelen tır üzerindeki konteynerde arama yaptı.

AA'nın haberine göre; polis, nar ekşisi şişelerine balonlar halinde zulalanmış 200 kilogram uyuşturucu hap buldu.

Ele geçirilen uyuşturucular gümrük sahasındaki bir depoya alındı.