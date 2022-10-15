İskenderun Körfezi'nde 3 hortum birden!

Sabah saatlerinde gök gürültülü yağışla birlikte İskenderun Körfezi'nde Arsuz açıklarından denizde ilerleyen 3 ayrı hortumu gören vatandaşlar, cep telefonuyla görüntüledi. İskenderun ilçe merkezinden de görülen hortumlar, korku ve heyecan yaşattı. İskenderun Körfezi'ndeki hortum kısa sürede gözden kayboldu.



Meteoroloji yetkilileri, konvektif yağışlarla birlikte görülen hortumların 'grup hortumu' olduğunu belirterek bölgede nadir görüldüğünü bildirdi.