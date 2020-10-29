İskenderun'daki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı - HATAY

İlçede 3 mahallede etkili olan ve 22 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde, ekiplerin soğutma çalışmaları sona erdi.Belediye ekipleri ise zarar gören yerleşim yerlerinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan, bölgede hasar tespit çalışmaları da yapılıyor.

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