İskenderun'da yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - HATAY

AA

Sarıseki Mahallesi'nde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınını söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.İlçeye bağlı Azganlık Mahallesi'nde etkisini sürdüren yangına helikopterlerle havadan ve çok sayıda arazözle de karadan müdahale sürüyor.Bazı yerleşim yerlerinde hafif hasara neden olan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Öte yandan dün akşam yangın bölgesine yakın bazı evler tedbir amaçlı tahliye edilmişti.Yangın nedeniyle tedbir amaçlı trafiğe kapanan Payas-İskenderun Otoyolu yeniden ulaşıma açıldı.Yangında bazı yaban hayvanlarının da etkilendiği görüldü.Orman yangınında zarar gören alanlar drone ile havadan görüntülendi.