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İskenderun'da lodos etkili oldu, deniz seviyesi yükseldi

6 Şubat Depremlerinden etkilenen İskenderun'da lodos nedeniyle deniz seviyesi yükseldi. Kentin sahil bandındaki bazı caddeler sular altında kaldı

Giriş: 06.05.2023 - 06:42 | Güncelleme: ABONE OL
İskenderun'da lodos etkili oldu, deniz seviyesi yükseldi
İskenderun'da lodos nedeniyle deniz taştı
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AA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, lodos nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil bandındaki bazı caddeler su altında kaldı.

LODOS ETKİLİ OLDU

AA'nın haberine göre Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi.

DENİZ SEVİYESİ YÜKSELDİ

Lodos nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu.

Rögarlar taşarken, su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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