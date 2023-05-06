İskenderun'da lodos nedeniyle deniz taştı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, lodos nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil bandındaki bazı caddeler su altında kaldı.
LODOS ETKİLİ OLDU
AA'nın haberine göre Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi.
DENİZ SEVİYESİ YÜKSELDİ
Lodos nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu.
Rögarlar taşarken, su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.