İskenderun'da fabrikada kazan patlaması: 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde demir çelik fabrikasında kazan patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

PATLAMADA 4 İŞÇİ YARALANDI

İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasının kazan kısmında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sebebiyle fabrikada çalışan 4 işçi yaralandı. İhbar üzerinde bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALI İŞÇİ KURTARILAMADI

AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçilerden biri hayatını kaybetti.

Yaralı 3 işçinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.