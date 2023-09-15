Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İskenderun'da fabrikada kazan patlaması: 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

        İskenderun'da fabrikada kazan patlaması: 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

        İskenderun'da demir çelik fabrikasında kazan patlaması meydana geldi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 4 işçiden 1'i hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 06:41 Güncelleme: 15.09.2023 - 06:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskenderun'da fabrikada patlama: 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde demir çelik fabrikasında kazan patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

        PATLAMADA 4 İŞÇİ YARALANDI

        İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasının kazan kısmında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

        Patlama sebebiyle fabrikada çalışan 4 işçi yaralandı. İhbar üzerinde bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        AĞIR YARALI İŞÇİ KURTARILAMADI

        AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçilerden biri hayatını kaybetti.

        Yaralı 3 işçinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Hatay
        #İskenderun
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Prof.Sancar'dan gençlere altın formül
        Prof.Sancar'dan gençlere altın formül
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        NASA'dan UFO açıklaması
        NASA'dan UFO açıklaması
        Harçlık vahşeti! Hala öldü, babaanne ağır
        Harçlık vahşeti! Hala öldü, babaanne ağır
        İngiliz Bakan Habertürk'e konuştu
        İngiliz Bakan Habertürk'e konuştu
        Tartıştığı eski eşini öldürdü
        Tartıştığı eski eşini öldürdü
        "Gençleri arka bahçemiz olarak görmedik"
        "Gençleri arka bahçemiz olarak görmedik"
        FIFA Yılın Futbolcusu adayları belli oldu!
        FIFA Yılın Futbolcusu adayları belli oldu!
        ABD Genelkurmay Başkanı: Afganistan Savaşı kaybedildi
        ABD Genelkurmay Başkanı: Afganistan Savaşı kaybedildi
        Real Madrid'e şok: 3 futbolcu tutuklandı!
        Real Madrid'e şok: 3 futbolcu tutuklandı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Wanda Nara'dan olay pozlar!
        Wanda Nara'dan olay pozlar!
        Tedavi olmayı reddediyor
        Tedavi olmayı reddediyor
        'Lucifer' için 7.5 yıla kadar hapis istemi! Hakimden 'Youtuber'a: Ben seni tanımıyorum!
        'Lucifer' için 7.5 yıla kadar hapis istemi! Hakimden 'Youtuber'a: Ben seni tanımıyorum!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        Habertürk Anasayfa