İskenderun'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

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Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bıçaklı kavgada yaralanan iki kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada S.A. ile B.A. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. AA'nın haberine göre; yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı değerlendirilen Ç.O, polis ekiplerince gözaltına alındı.