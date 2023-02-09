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İskenderun'da 80 yaşındaki kadın enkazdan 68 saat sonra kurtarıldı!

Türkiye'nin 10 ilini vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerde mucize kurtuluşlar umut olmaya devam ediyor. Hatay İskenderun'da enkaz altında kalan 80 yaşındaki kadın, 68 saat sonra sağ olarak çıkarıldı

Giriş: 09.02.2023 - 01:55 | Güncelleme: ABONE OL
İskenderun'da 80 yaşındaki kadın enkazdan 68 saat sonra kurtarıldı!
80 yaşındaki kadın enkazdan 68 saat sonra kurtarıldı!
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AA

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan binalardan birinin enkazından 80 yaşındaki kadın 68 saat sonra çıkarıldı.

Mustafa Kemal Mahallesi’nde yıkılan 5 katlı Eroğlu Apartmanı’nın enkazında arama yapan kurtarma ekipleri ve Mehmetçik, 80 yaşındaki Şaziye Kalaağzı’nın yardım çığlığını duydu.

4 SAAT SÜREN ÇALIŞMAYLA KURTARILDI

Yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışması sonunda yaralı olarak çıkarılan Kalaağzı, ambulansa taşındı. Enkazın altından 68 saat sonra kurtarılan Kalaağzı, hastaneye kaldırıldı.

EKİPLER BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Çalışmalara katılan kurtarma ekipleriyle askerler birbirlerine sarılarak sevinç yaşadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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