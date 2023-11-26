"OĞLUMA HEM ANNELİK HEM DE BABALIK YAPTIM"



Üç kez evlenip boşanan İskender Doğan'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen 44 yaşındaki oğlu Derşan Doğan da müzisyenmiş. Doğan, "Eşimden boşandığımda 1,5 yaşındaydı. Mahkeme velayetini bana verdi. 5 yıl annesi yok oldu. Annesi de babası da ben oldum. Çok çile çektim ama müthiş bir evlat yetiştirdiğimi düşünüyorum. İnsanlığa armanağım olsun. 5 yıl sırtımda taşıdım onu. Gazinoya giderdim, sandalyeleri yanyana koyardım orada uyuturdum. Sırtıma alıp eve getirirdim. O da müzik öğretmeni ve aranjör oldu. Benim yetiştirdiğim adam, benden büyük olmadı mı ben görevimi yerine getirmemiş sayarım" ifadelerini kullandı.