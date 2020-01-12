12 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hızlı tren inşaatının yakınındaki boş arazide 3 gün önce yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede ağzı koli bandıyla bantlanan kişinin, kalbinden 2 kez bıçaklandığı tespit edildi.
CİNAYET, 8 SAATTE ÇÖZÜLDÜ
DHA'nın haberine göre, olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatılırken, cansız bedenin, Yozgat nüfusuna kayıtlı Furkan Kahraman'a (27) ait olduğu saptandı.
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro dedektifleri, Furkan Kahraman'ın telefonundan en son kimlerle görüşme yaptığını belirledi. Harekete geçen ekipler, Ömer Y. (28),Fatma Y. (21),Muhammet D. (28) ve 1 ay önce evlendiği Ezgi D.'yi (24),cesedin bulunmasından 8 saat sonra gözaltına aldı.
İTİRAF ETTİ
Şüphelilerden Muhammet D.'nin, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği belirtildi. Kahraman'ın, eski sevgilisi Ezgi D.'yi Muhammet D. ile evlendiğini öğrenince rahatsız etmeye başladığı, bunun üzerine Muhammet D.'nin, Kahraman'ı öldürmek için arkadaşlarıyla plan yaptığı ifade edildi. Muhammet D.'nin, polise verdiği ifadede, eşini bir daha rahatsız etmemesi için Furkan Kahraman'ı telefonla aradığını, görüşmede tartışıp, küfürleştiklerini söylediği öğrenildi.
SOSYAL MEDYADAN SAHTE HESAP AÇMIŞLAR
Muhammet D.'nin, Kahraman'ı Bursa'ya getirmek için sosyal medyada kadın fotoğrafıyla sahte hesap açıp, yazıştığı ve inandırmak için arkadaşı Ömer Y.'nin kız kardeşi Fatma Y. ile görüştürüp, Bursa'ya davet ettiği kaydedildi. Fatma Y., terminale gelen Kahraman'a müsait olmadığını ve kendisini arkadaşının karşılayacağını söyledi.
Bunun üzerine Bursa'ya gelen Furkan Kahraman, Muhammet D.'nin cinayeti planladığı Ömer Y. tarafından Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden alınıp kırmızı bir kamyonete bindirildi. Hızlı tren inşaatı yakınlarına silah zoruyla götürülen Kahraman'a burada plastik kelepçe takan şüphelilerin işkence yaptıktan sonra kalbinden 2 kez bıçaklayarak öldürdüğü saptandı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Muhammet D., eşi Ezgi D. ve arkadaşı Ömer Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Fatma Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÖLÜME BÖYLE GİTTİ
Sosyal medyada konuştuğu sahte hesapla kandırılarak Bursa'ya gelen Furkan Kahraman'ın son anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden Ömer Y. ve Muhammet D. 28 NA 056 plakalı kırmızı kamyonet ile saat 11.45'te Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giriş yapıyor. Ardından terminale birlikte giren şüphelilerden Muhammet D. gözden kayboluyor.
Bu sırada Muhammet D.´nin kamyonete saklandığı öğrenilirken, Ömer Y. Kayseri'den otobüsle gelen Kahraman'ı 12.48'de karşılıyor ve otoparka gidiyor. Otoparktan ayrıldıktan sonra Muhammet D.'nin saklandığı yerden çıkarak silah zoruyla Kahraman'ın ağzını koli bandıyla bantlayıp, ellerini kelepçelediği, ardından eşi Ezgi D.´yi de alarak olay yerine gittikleri ve cinayeti işledikleri öğrenildi.
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