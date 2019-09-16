İşkembe çorbası nasıl yapılır?

İşkembe çorbası oldukça zahmetli, hele evde yapılması daha da zor olan bir çorbadır. Ama tadına da doyulmaması bu durumu görmemeye yetiyor.

İşkembe Çorbası Tarifi Malzemeleri:

1 tane koyun veya dana işkembesi

İşkembe Çorbası Terbiyesi için:

4 yemek kaşığı, un

4 yemek kaşığı, yoğurt

1 tane limon

Su, tuz

İşkembe Çorbası Üzeri için:

2 diş sarımsak

Sirke

İşkembe Çorbası Tarifi Hazırlanması:

Büyük bir tencerede ya da düdüklü tencerede önce işkembe pişirilir.

Bu arada; bir kâsede yoğurt, limon suyu, un ve soğuk su karıştırılır azar azar sıcak su ilave edilerek devam edilir ve terbiye hazırlanır.

Haşlanan işkembeler küçük küçük doğranır ve tencereye alınır.

Üzerine yavaş yavaş terbiye dökülerek sürekli karıştırılır ve tuz eklenir.

Biraz daha pişirilir.

Sarımsak dövülür ve içine sirke ve az pul biber eklenerek sosu hazırlanır.

İşkembe pişince ocaktan alınır.

Yanında sosuyla servise hazır olur.

Afiyet olsun!