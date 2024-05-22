İskele çökünce işçiler mahsur kaldı

Trabzon'da tünel inşaatında iskele çöktü
Trabzon'da tünel inşaatında iskele çöktü. Feci kazada bazı işçilerin mahsur kaldığı ve ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi
Giriş: 22.05.2024 - 15:27 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:27
Trabzon'da tünel inşaatında iskelenin çökmesi sonucu işçiler mahsur kaldı.
AA'da yer alan habere göre Değirmendere Mahallesi Hurdacılar Sitesi mevkisinde yapımı devam eden tünelde iskele çöktü. Bu sırada içeride çalışan işçiler mahsur kaldı.
Bölgeye AFAD, güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bazı işçilerin yaralı olabileceği belirtilen tünelde ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
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