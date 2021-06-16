İskele çöktü! İki kardeş hayatını kaybetti

İlçede bir okul inşaatının iskelesi henüz bilinmeyen nedenle çöktü. İskelede 7'nci katta bulunan Şaban (47) ve Mustafa Tınış (51) kardeşler, yere düşerek hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, kardeşlerin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olaya ilişkin açılan soruşturma kapsamında polisin, inşaatın müteahhidinin ifadesine başvurduğu bildirildi.

Hayatını kaybeden kardeşlerden Mustafa Tınış

Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Karacalar Mahallesi nüfusuna kayıtlı kalıp ustası kardeşlerin cenazesinin memleketlerinde toprağa verileceği öğrenildi.