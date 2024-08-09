İskele çöktü! 3 kişi ağır yaralandı

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Adıyaman’da, inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi ağır yaralandı. Olay, Adıyaman merkez İndere bölgesinde meydana geldi.

İHA'nın haberine göre devam eden kalıcı konutlarda iskele üzerinde çalışan Süleyman Özgül (57), Ahmet Kars (60) ve Cafer Özgül (27), iskelenin çökmesi sonucu aşağıya düştü.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Yaralanan Süleyman Özgül, Ahmet Kars ve Cafer Özgül, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.