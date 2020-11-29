Batı Trakya’da, İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, ailesiyle kaldığı apartmanın asansörüne Yunanca olarak kendisini hedef alan küfür ve tehdit içeren ırkçı yazılar yazıldığını bildirdi.
Mete, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "Azınlık rahattır, eşitlik vardır' diyenlerin bu gibi saldırıları görmeleri lazım." ifadesini kullandı.
İskeçe Müftüsü Mete, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Dünya, pandemi ve ölümlerle uğraşırken maalesef 'H.A' imzasıyla 'İyi Türk, ölü Türk'tür' ve 'Hoca, yüzüne …' yazıları, kaldığımız binanın asansör aynasına yazılmıştır. Öncelikle Türklüğümüzü tasdik etmeleri takdire şayandır. Ancak 'azınlık rahattır, eşitlik vardır' diyenlerin bu gibi saldırıları görmeleri lazımdır.
Azınlığa saldıran siyasetçiler, basın, bu durumlara hala üç maymunu mu oynayacaktır? Bina sakinleri, emniyeti aramış ve polisler ilgilenmiştir. Yetkililerin bunu dikkate almalarını umuyoruz."
DIŞİŞLERİ KINADI
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan’da İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’ye ırkçı tehdit mesajı yazılmasını kınadı.
Aksoy, Müftü Mete’nin ikamet ettiği apartmanın asansörüne ırkçı tehdit mesajı yazılmasına yönelik soruyu cevapladı.
"Yunanistan’da İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin ikamet ettiği apartmanın asansörüne ırkçı tehdit mesajı yazılmasını kınıyoruz" diyen Aksoy, "Söz konusu olay Yunanistan’da ırkçı ve fanatik grupların Batı Trakya Türk azınlığının varlığına ve temsilcilerine yönelik tahammülsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne sermiştir." ifadesini kullandı.
Sözcü Aksoy, "Yunan devletinden menfur olaya ilişkin soruşturmayı gereken ciddiyet ve hassasiyetle yürüterek olayı aydınlatmasını ve faillerinin adalet önüne çıkarılmasını bekliyoruz." çağrısında bulundu.
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