İskandinav polisiyesi "Bron/Broen" TRT 2'de

Büyük bir izleyici kitlesi olan ve 4 sezon halinde 38 bölümden oluşan dizi, hafta içi her gün izleyiciyle buluşacak.

Başrollerinde Sofia Helin, Rafael Pettersson, Sarah Boberg, Dag Malmberg, Kim Bodnia, Puk Scharbau, Thure Lindhardt, Lars Simonsen, Gabriel Flores Jair ve Henrik Lundström'üm yer aldığı dizi Danimarka ve İsveç arasındaki bir köprüde bulunan cesedin ardından iki ülkenin polis teşkilatının katili bulma serüvenini anlatıyor.

Polisiyenin ötesine geçerek hem polislerin bireysel sorunlarına hem de iki ülkenin toplumsal detaylarına değinen İskandinav polisiyesi dizinin, 2013 yapımı ABD - Meksika sınırında geçen "The Bridge", 2013 yapımı İngiltere - Fransa sınırında geçen "The Tunnel" ve son olarak 2018 yapımı Malezya - Singapur sınırında geçen "The Bridge" adlı farklı uyarlamaları da bulunuyor.

İlk bölümü bu gece yayınlanacak "Bron/Broen" (Köprü) dizisi hafta içi her gün 00.30'da TRT 2'de izlenebilecek.