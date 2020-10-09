İşitme ve konuşma engelli böbrek hastası ressam hayata çizerek gülümsüyor

Bilge (64) ile Bülend Öztürk (66) çifti, 1985'te Savaş ve Barış adını verdikleri ikiz bebeklerinin dünyaya gelmesiyle büyük mutluluk yaşadı.
Barış'ın doğumdan 3 hafta sonra hayatını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşayan Öztürk çifti, kısa bir süre sonra da Savaş'ın böbrek hastası olduğunu öğrenmeleriyle ikinci bir üzüntü yaşadı.
Tedavisi devam eden Savaş, bir süre sonra duyma ve konuşma yetisini kaybetti. Uygulanan ilaç tedavisine yanıt vermeyen Savaş, 2003'ten itibaren haftanın 3 günü diyaliz tedavisi görmeye başladı.
Yaşadıklarından dolayı işaret diliyle anlaştıkları oğullarının çok yıprandığını gören Öztürk çiftti, ressam akrabaları Berrin İlhan'dan yardım istedi.
İlhan, kuzeniyle yakından ilgilenmeye başladı. Sadece psikolojik destek olsun düşüncesiyle eğitim almaya başlayan Savaş, azmi ve kararlılığıyla çizdiği resimlerle herkesi şaşırttı.
Yaklaşık 3 yıl süren eğitiminin ardından Savaş'a ait küçük bir atölye açıldı.
Günün 4 saatini diyaliz makinesine bağlı geçiren, ardından soluğu atölyede alan Savaş, resimlerini sosyal medyadan satışa sunuyor.
Sempatik ve neşeli hareketleriyle herkesi mutlu eden Savaş, böbrek hastalarına da azmi ve kararlılığıyla moral oluyor.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı farkındalık çalışmalarıyla dikkati çeken Savaş, çizdiği resimlerle insanların daha duyarlı ve tedbirli olması gerektiği mesajını veriyor.
Savaş, genelde gündeme ilişkin konuları resmetmeyi seviyor.
- Resim sevgisi hayata bağladı
Anne Bilge Öztürk, AA muhabirine, hastanede geçen bir ömürleri olsa da tüm olumsuzluklara rağmen hayata hep gülümseyerek bakmayı bildiklerini söyledi.
Hayatlarının Savaş üzerine kurulu olduğunu aktaran Öztürk, resim eğitimiyle oğlunun hayatının tamamen değiştiğini dile getirdi.
Öztürk, bir şeyler ürettiğini gören oğlunun hem kendisini hem de çevresini çok mutlu ettiğini belirterek, "Oğlumun yeniden gülmeye başlamasıyla yaşadığım tüm sıkıntıları bir anda unuttum. Savaş'ın resim aşkına kayıtsız kalamazdık ve ona bir atölye kurduk. Bugüne kadar 200'ün üstünde tablo yaptı." ifadesini kullandı.
Berrin İlhan da Savaş'ın görsel algısının çok yüksek olduğunu vurgulayarak, "Aynı zamanda müthiş bir yetenek. Yaptığı soyut resimlerde renk uyumu mükemmel. Üstelik yaptığı resimler internet üzerinden dünyanın her yerinden alıcı buluyor." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!