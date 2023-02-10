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Haberler Futbol

İşitme engelli futbolcular Mehmet Akan ve Arif Özdemir, depremde hayatı kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalan 2 işitme engelli futbolcu hayatını kaybetti

Giriş: 10.02.2023 - 16:27 | Güncelleme: ABONE OL
İşitme engelli futbolcular Mehmet Akan ve Arif Özdemir, depremde hayatı kaybetti
AA

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF), "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki depremde enkaz altında kalan 2 futbolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü oyuncusu Mehmet Akan ile Hatay Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü oyuncusu Arif Özdemir'in depremde vefat ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Sporcularımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenleri başsağlığı dileriz." denildi.

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