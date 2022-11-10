Isırıp parmak koparmıştı! Cezası belli oldu!

İstanbul'da Kazakistan uyruklu Uluossyn Malgazhdarova, 11 Temmuz 2021 tarihinde iki arkadaşıyla Beyoğlu'ndaki eğlence mekanına gitti. Şüpheli Malgazhdarova ve arkadaşları, burada bir süre eğlenip alkol aldı. Daha sonra Malgazhdarova lavaboya gitti, ancak çıkarken bilinmeyen bir sebeple güvenlik görevlisi Cumhur Cengiz ile tartışmaya başladı.
SAĞ EL YÜZÜK PARMAĞINI KOPARDI
DHA'da yer alan habere göre tartışma kısa bir süre sonra arbedeye dönüştü. Diğer kişiler de olaya müdahale etti. Arbede sırasında Malgazhdarova, güvenlik görevlisi Cumhur Cengiz'in sağ el yüzük parmağını ısırarak kopardı.
KADINI DARP ETTİLER
Bunun üzerine Cumhur Cengiz ve diğer güvenlik görevlileri Serkan K. ve Mehmet Eren P. şüpheli Uluossyn Malgazhdarova'yı dışarı çıkararak mekanın önünde darp ettiler.
4.5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
Olay sonrasında her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. İddianamede, Uluossyn Malgazhdarova'nın "Kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep ediliyordu. Öte yandan Uluossyn Malgazhdarova'nın darbedilmesine ilişkin ayrı bir soruşturma ise sürüyor.
BERAATİNİ TALEP ETTİ
İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi´ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Uluossyn Malgazhdarova katıldı. Müşteki Cumhur Cengiz ise katılmadı. Sanık avukatı Nebican Orhan duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşma savcısı Uluossyn Malgazhdarova´nın "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık Uluossyn Malgazhdarova mütalaaya katılmadığını, suçsuz olduğunu söyleyerek beraatını istedi.
"SANIK NE KADAR SUÇLUYSA YÜZDE ELLİDEN FAZLA DA MÜŞTEKİ SUÇLUDUR"
Sanık avukatı Nebican Orhan mütalaaya katılmadığını belirterek, "Duruşmada video izleterek, olay neden gerçekleşti onu anlatmak istedik. Biz bu dosyada beraatı hak ediyoruz. Müvekkilim iki kişiden dayak yiyor. Müşteki sanığın ağzına eline sokup kaldırmak istiyor. Bu ısırmak değil can havliyle dişini kilitliyor. Yapabileceği bir şey yok o durumda. Müşteki müvekkilimi kaldırmaya çalıştığı için sanıkta dişini kilitliyor ve olay yaşanıyor. Sanık ne kadar suçluysa, yüzde elliden fazla da müşteki suçludur.
Mekan içerisinde de sanık müştekiden dayak yiyor. Size 8 saniyelik bir kamera görüntüsü izlettim. Bu videoda sanık müşteki tarafından dayak yiyor. Sonrasında can havliyle müşteki elini ağzına soktuğu için parmak kopuyor. Biz en ufak bir cezayı dahi kabul etmiyoruz. Müvekkilim hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair ve beraatını talep ediyoruz" dedi.
SANIĞA 5 AY 25 GÜN HAPİS CEZASI
Mahkeme, Uluossyn Malgazhdarova´yı "Haksız tahrik etkisi altında kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan takdir indirimi uygulayarak 5 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı. Malgazhdarova hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
"GERÇEKTEN BİLEREK YAPMADIM"
Sanık Uluossyn Malgazhdarova böyle bir olayın yaşanmasından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, "Bilerek yapmadım. Olay her insanın başına gelebilir. Bilerek yapmadıktan sonra hiçbir şey diyemem gerçekten. Karşı taraf beni dövmeye başladı. Kimliğimi, paramı her şeyimi aldı. Ben de almaya çalıştım.
"BEN 4 AY CEZAEVİNDE YATTIM"
Ben zaten 4 ay cezaevinde yattım bu ceza da bana çok ağır geldi. İnanamadım, ağzım kan olurdu bir şey olurdu hiçbir şey yoktu. Bir anda oldu ama fotoğraf gösterdikten sonra inandım. Ama hala parmağın nasıl koptuğunu görmedim. Geçmiş olsun gerçekten bilerek yapmadım" diyerek adliyeden ayrıldı.
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