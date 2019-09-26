Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerine kadar Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artarak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; gece saatlerine kadar Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi vb.) tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 16°C, 24°C

Parçalı bulutlu

ANKARA 13°C, 24°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 18°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 22°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 7°C, 21°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 13°C, 33°C

Az bulutlu ve açık