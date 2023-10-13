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        Haberler Yaşam "İşini sevmek neden önemlidir?" sorusuna en iyi cevabı verecek kareler

        "İşini sevmek neden önemlidir?" sorusuna en iyi cevabı verecek kareler

        Hepimiz zaman zaman hata yaparız ancak bazı hataların sonucu kalıcıdır ve sadece sizi değil, başkalarının hayatlarını da etkiler. Sonuç olarak geriye; başarısız bir iş ve gördükçe sizi hem güldüren hem de "Neden?" diye sorgulatan kareler kalır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 10:26 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:26
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        • 1

          "Turşunun içeride olması gerekmiyor mu?"

        • 2

          "Personel yanlış kolu çekti ve MD-80'in poposu düştü."

        • 3

          "Ev sahibi duş kapıları takacağını söyledi."

        • 4

          "Neler olduğunu merak ediyorum."

        • 5

          "Drenajı kurarken kapıyı çalışır durumda tutmak benim işim değil..."

        • 6

          "Çilek kısmını çok büyük yapmışlar, diğerlerinin miktarını azaltmak zorunda kalmışlar ama yine de komik."

        • 7

          "Buna her gün bakmam gerekiyor."

        • 8

          "Bıyığı nerede?"

        • 9

          "Sözde hız tabelası!"

        • 10

          "Zemini onardınız demek?"

        • 11

          "Kapı kolunu taktım."

        • 12

          "Baharatları paketledim patron! Eşim Walmart'tan bir şişe baharat sipariş etti ve mağazada olmadığından kargoya verdiler ve hiçbir ambalajı olmayan devasa bir kutuda aynen bu şekilde geldi."

          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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