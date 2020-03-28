Kısa bir süre önce Amsterdam'dan dönen Işın Karaca ile sevgilisi Can Yapıcıoğlu, tüm dünyaya hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına evde kendilerini karantinaya aldı.

İSYAN ETTİ

Bir süredir evde vakit geçiren Karaca, dün alışveriş yapmak için aracıyla sokağa çıktı. Sokakta gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Işın Karaca, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Dolu minibüse binmeye çalışan insanların fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Karaca, sosyal mesafenin önemine dikkat çekti.

"SANIRIM KORONAVİRÜS BU TİPLERE UĞRAMIYOR"

Işın Karaca, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Tamam, anlıyorum. Sokağa çıkmama yasası gelmeden işine gidecek olanlar gidecek de bu nedir kardeşim! İnsan hayatı bu kadar basit olmamalı! Bu fotoğraf bu sabah çekildi! Bugün yarım saatliğine markete çıktık ve ben gerçekten 'Pes' diyorum bize! Genç/yaşlı demeden, maşallah herkes sokakta! Sanırım koronavirüs bu tiplere uğramıyor. Minibüslere acilen denetim gelmeli.

"BİZ DÖNDÜĞÜMÜZDE KARANTİNA YOKTU"

Öte yandan Işın Karaca, Amsterdam'dan döndükten sonra 14 günlük karantina kuralına uymadığı iddialarıyla ilgili şu açıklamaları yapmıştı:

Biz döndüğümüzde karantina yoktu. Resmi bir bildirim gelmemişti. Biz gittiğimizde hiçbir yer kapalı değildi. Biz döndükten 5 gün sonra oldu her şey. Buna rağmen biz yurt dışından döndükten sonra kendimizi karantinaya aldık. Çin'de patladığı andan itibaren bütün önlemlerin alınması için en başta koşan insanım ben.

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