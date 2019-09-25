Ünlü sanatçı Işın Karaca'nın dedesi hayatını kaybetti. Karaca, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Dedesinin cuma günü defnedileceğini duyuran Karaca, "Ailemizi yalnız bırakmayan tüm can dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

"85 yaşında hakkın rahmetine kavuştu" diyen Karaca, şunları söyledi:

Enver dedem.. Ben 12 yaşındaydım tanıştığımızda. Anneannemin gönlünü fethetmiş, aşka yeniden inandırmıştı... Birlikte geçirdikleri 30 küsür senenin ardından bugün dedemize veda ediyoruz. Son 5 yıldır alzeimer ile mücadele ederken, parkinson ve bir de üstüne felç tüm ailemizi sarstı... Bugün 12:40 saatinde Enver dedemizin kalbi daha fazla dayanamadı ve 85 yaşında hakkın rahmetine kavuştu. Kıbrıs’ta bulunan tüm dostlarımıza, arayan, soran, ailemizi yalnız bırakmayan tüm can dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Cenazemiz cuma günü 27.09.2019 tarihinde ikindi namazına müteakiben Karaoğlanoğlu Camii'nde cenaze namazı kılınıp Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na defnedilecektir. Mekanın cennet olsun dede...