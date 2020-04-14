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Tüm dünyaya yayılmaya devam eden salgına karşı gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyan şarkıcı Işın Karaca, kızı Mia'nın bir fotoğrafını paylaşarak, "8 yaşındaki bebek anladı olanı biteni" notunu düştü.

Karaca, kızı için, "Mahallenin muhtarı kıvamında" diyerek neler yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Hadi biz büyüdük, bir şekilde oyalanıyoruz. Mia ne mi yapıyor? Mahallemizin muhtarı kıvamında... Yaşını başını almışlara mütemadiyen balkondan, "Amca, dede, teyze, nine, ama siz evinizde neden oturmuyorsunuz? Ben yaz gelince denize girmek istiyorum" deyip geçenlere fırçayı atıyor.

"MAHALLEDEN GEÇENLERİ FIRÇALA"

Ne yapsın? 8 yaşındaki bebek anladı olanı biteni. Kocaman insanlar hala toto gezdirme derdinde. Sen gül annem. Hep gül. Hep bildiğin doğrunun peşinden git. Şimdi sana mikrofon bağlayacağım, mahalleden geçenlere okkalı fırça at, böyle kocaman kocaman…

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