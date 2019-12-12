Kamuoyuna duyurudur... Söz konusu karar geçmiş evliliğimdeki şahsı kapsamaktadır. Bir anne olarak çocuklarımı korumakla yükümlüyüm. Bugün mahkeme kararı ile benim ve çocuklarımın haber amaçlı röportaj ya da herhangi bir basın mecrası veya sosyal medyada yer alması yasaklanmıştır.