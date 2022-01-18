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Sanatçı İzzet Yıldızhan'ın meslektaşları Gülşen, Hadise ve Hande Yener gibi ünlü isimlerin sahne kostümleriyle ilgili, "Sahne adabı denilen bir gerçek var. Külotla da çıkmasınlar!" sözleri çok konuşulmuştu.

Yıldızhan'ın açıklamalarının ardından Gülşen'in üç gün önce konserinde tercih ettiği transparan kıyafeti, ünlü türkücüye yanıt olarak yorumlanmıştı.

'Söylemezsem Olmaz' programına konuşan Işın Karaca da sosyal medyada çok konuşulan şarkıcı Gülşen'in giydiği kostümü eleştirdi.

"NORMALLEŞTİREMEZSİNİZ BU KADARINI!"

"Bu kadarı fazla!" diyen Karaca, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Şunu söylemem gerekiyor, ben de kız annesiyim. Ben Türkiye'de sanat yapıyorum. Her şeyin dozajını çok net bilmek gerekiyor hayatta. Yanındaki 3-5 marjinal insana inanıp da 'Haydi bu çok güzel oldu, bunu da magazine taşıyalım' demekle olmuyor bazı şeyler. Bir kariyer var önümüzde bakın Gülşen çok özel bir kız, besteler yapan, buna ihtiyacı olmayan bir insan. Ama mesele şu, ben bunu 10 yaşındaki kızıma atıp normalleştirebilir miyim bunu? Yani bu değil normalleştiremezsin bu kadarını, bu kadarı fazla!

NELER OLMUŞTU?

İzzet Yıldızhan, konserlerinde giydikleri iddialı kostümlerle konuşulan Gülşen ve Hadise gibi ünlü isimleri eleştirmişti.

Yıldızhan, "Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki; burası Türkiye! Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da çıkmasınlar bir zahmet! Ben demiyorum ki peçe ile çıksın ama 'sahne adabı' denilen bir şey var. Herkes ekranları başında çocuğuyla birlikte izliyor bu sahneleri. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf ve adetlerimize dikkat ediyoruz, dikkat de etmeliyiz." demişti.

"EN ÇOK DA BUNLARA GÜLÜYORUM"

Ünlü türkücünün açıklamasının ardından Hande Yener de Instagram hesabından, "Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor ya, bir de deneyip, deneyip bir şey olamayanlar... En çok da bunlara gülüyorum. B12 kullanın, Google'a geçmiş sildirin. Bir şey yapın bari kendiniz için kostüm otoritecikleri..." mesajını paylaşmıştı.

Gonca Vuslateri de sosyal medya hesabından, "Çok korkuyorum sahnede ne giyeceğimize İzzet Yıldızhan karar verecek diye..." ifadelerini yayınlayarak, türkücüyü ti'ye almıştı.

"NE GİYDİĞİME SADECE KENDİM KARAR VEREBİLİRİM"

Şarkıları kadar sahne için tercih ettiği iddialı kıyafetleriyle sıkça adından söz ettiren ünlü şarkıcı Gülşen, daha önce şunları söylemişti:

Konserimde, dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet, birçok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumları duymama sebep oldu. Sizler için çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi... Bir toplumu oluşturan bütün parçaların, her görüşten, her inançtan olan tüm insanların, birbirlerine zarar vermeden, dilediği şekilde bir arada barış içinde yaşamasıdır bütün hikaye...