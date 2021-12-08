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Işın Karaca'dan Can Yapıcıoğlu'na: İyi ki biz olmayı başardık

Işın Karaca'dan sevgilisi Can Yapıcıoğlu'na: İyi ki biz olmayı başardık

Şarkıcı Işın Karaca, sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile birlikteliğinin 3. yılını duygusal bir paylaşım ile kutladı. Karaca, Yapıcıoğlu'na, "Yaşanan tüm olumsuzlukların içinde şifa gibi duruşun hep bende saklı. İyi ki biz olmayı başardık sevgilim..." sözleriyle seslendi

08.12.2021 - 12:38 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Işın Karaca, 2019'da meslektaşı Tuğrul Odabaş'tan boşandıktan bir süre sonra müzisyen Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Çift, birlikteliklerinin 3. yılını kutladı.

  • "3. SENEMİZE HOŞ GELDİK"

    Sevgilisiyle yer aldığı bu kareyi sosyal medya hesabından yayınlayan Karaca, duygusal bir yazı kaleme aldı. 48 yaşındaki şarkıcı, aşk pozuna "3. senemize hoş geldik sevgilim... Zamanın hızına mı şaşırayım, biriktirdiklerimize mi? Yaşanan tüm olumsuzlukların içinde şifa gibi duruşun hep bende saklı. İyi ki biz olmayı başardık sevgilim…" notunu düştü. Işın Karaca'nın paylaşımına yakın arkadaşı Demet Akalın da nazar boncuğu emojisi koydu.

  • "İYİ Kİ BU ZOR ZAMANLARI BİRLİKTE GEÇİRİYORUZ"

    Pandemi sürecini sevgilisiyle geçiren Karaca, geçtiğimiz yıl Can Yapıcıoğlu ile asansör pozunu, "Yok yok, merak etmeyin, evimizdeyiz. Arşivleri karıştırırken buldum. iyi ki bu zor zamanları birlikte atlatıyoruz sevgilim. Çok ve Hep..." notuyla yayınlamıştı.

  • İKİ ÇOCUK ANNESİ

    Öte yandan Işın Karaca'nın Soner Kıvanç ile gerçekleştirdiği ilk evliliğinden Erda Kıvanç adında bir oğlu bulunuyor.

  • Kıvanç ile boşandıktan sonra 2011'de Sedat Doğan ile nikah masasına oturan Karaca'nın bu birlikteliğinden de Mia adında bir kızı dünyaya geldi. İkili, 2012 yılında yollarını ayırmıştı.

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