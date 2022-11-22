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Haberler Müzik Işın Karaca, 'Bu Gece'ye klip çekti - Magazin haberleri

Işın Karaca, 'Bu Gece'ye klip çekti

Işın Karaca, geçtiğimiz aylarda çıkardığı 'Sen Ben Aşk' adlı albümündeki 'Bu Gece' şarkısını kliplendirdi

Giriş: 22.11.2022 - 16:10 | Güncelleme: ABONE OL
Işın Karaca, 'Bu Gece'ye klip çekti - Magazin haberleri
'Bu Gece'ye klip çekti
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HABERTURK.COM

Işın Karaca, geçtiğimiz aylarda Işın Karaca prodüksiyon ve DMC ortaklığı ile çıkartmış olduğu 'Sen Ben Aşk' albümündeki 'Bu Gece' şarkısına klip çekti.

Sözü Sezen Aksu'ya, müziği Onno Tunç'a, düzenlemesi Can Yapıcıoğlu'na ait şarkının video klibi ise Köksal Kaya yönetmenliğinde Girne amfi tiyatroda, binlerce dinleyicisi ile çekildi.

"HEM HÜZÜNLENDİK HEM DE EĞLENDİK"

Işın Karaca, sahnede "Bu Gece'yi hep birlikte kliplendirdik. Hem hüzünlendik hem de eğlendik. İyi ki varsınız" diyerek, sevenlerine teşekkür etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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