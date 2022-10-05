İşin Aslı isimli fotoğraf sergisi 7 Ekim'de açılacak
Fotoğraf sanatçısı Özgür Çabuk'un tamamını cep telefonu kamerasıyla çekerek oluşturduğu İşin Aslı sergisi, 7 Ekim'de açılacak
Fotoğraf sanatçısı Özgür Çabuk'un İşin Aslı adlı fotoğraf sergisi, Beyoğlu'nda bulunan Schneidertempel Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.
İşin Aslı fotoğraf sergisi, sergilenecek fotoğrafların tamamını cep telefonu kamerasıyla çeken Çabuk'un ilk kişisel sergisi olarak izleyici karşısına çıkacak.
Fotoğrafların birçoğunda ters ışık kullanarak kadrajın içindeki kişilerin kimliklerini muğlaklaştıran Çabuk'un 50'ye yakın fotoğrafı sergilenecek.
Sergi, 23 Ekim'e kadar görülebilecek.
ÖZGÜR ÇABUK HAKKINDA
Boğaziçi Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümü mezunu olan ve 1998 yılından beri ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda kamu diplomasisi ve basın danışmanı olarak çalışan Özgür Çabuk, uzun yıllardır yakın ve uzak çevresinden gelen "Mutlaka sergi açmalısın" çağrılarının ardından ilk kişisel sergisini açtı.
Dünyada 50 ülkede, Türkiye'de ise 60'dan fazla şehirde bulunan Çabuk, fotoğraflarının birçoğunda ters ışık kullanarak aslolana ulaşma çabasını yansıtıyor.
İnsan hissiyatı, bakışların ve duruşların bizlere sirayet ettiği duygular, içimizin aynasında görmekten çoğu zaman kaçındıklarımız, sanatçının fotoğraflarında ön plana çıkıyor.
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