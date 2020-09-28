"İsimsizler Hareketi"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 25 Eylül'de sosyal medyada "İsimsizler Hareketi" adı altında örgütlenen, yaptığı provokatif paylaşımlarla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri, devlet büyüklerine hakarette bulundukları ve seçilmiş hükümeti yıpratmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında hareketin elebaşı olduğu öne sürülen avukat Tamer D.'nin de bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli Tamer D.'nin emniyette "terör örgütüne üye olma (DHKP/C)" ve "örgüt propagandası yapma" suçundan kaydı bulunduğu belirtildi.