İsimsiz mezardan cenin çıktı

İHA

Adana'da, mezarlığa gömülmüş cenin bulundu. Polis, cenini kimin gömdüğünü bulmak için çalışma başlattı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana geldi. Mezarlığa giden Adnan Kayas, dua etmek istediği aile mezarının yanında bir çocuk mezarı olduğunu fark etti.

Yakınlarını arayıp bir çocuk cenazesi olup olmadığını sordu. Ancak aile bireyleri herhangi bir çocuk gömmediklerini söyleyince Kayas hemen polisi arayarak izinsiz olarak aile mezarlığına çocuk gömüldüğü ihbarında bulundu.

Polis olay yerine gelerek çalışma başlattı. Savcılık talimatıyla polis isimsiz çocuk mezarını açtı. Mezardan 6-7 aylık olduğu tahmin edilen bir cenin çıktı. Cenin, kime ait olduğunun belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis şimdi ceninin kim ya da kimler tarafından gömüldüğünü bulmak için çalışma başlattı.