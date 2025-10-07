Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Işıl Kasapoğlu: Bilet fiyatlarının artmasına neden oluyor - Magazin haberleri

        Işıl Kasapoğlu: Bilet fiyatlarını artırıyorlar

        Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Işıl Kasapoğlu oldu. Kasapoğlu; "Popüler oyuncular, bilet fiyatlarının artmasına neden oluyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 12:13 Güncelleme: 07.10.2025 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bilet fiyatlarını artırıyorlar"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aslı Şafak, sunuculuğunu üstlendiği "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında Işıl Kasapoğlu'nu ağırladı.

        Işıl Kasapoğlu, "Dizilerde oynayan popüler oyuncuların tiyatroda yüksek rakamlar alması tiyatro biletlerinin fiyatının artmasına sebep oluyor ve dengeyi bozuyor mu?" sorusuna karşılık; "Bozuluyor... Bu insanlar farkında değil ki, üç yıl o parayı alacaklar ve sonra çürüyüp gidecekler. Dünyada böyle değil. Al Pacino yüz yıl kalabiliyor. Tiyatroda, sinemada, dizide oynuyor. Reklamda oynamıyor ama bizdeki genç jenerasyon biraz güzel, yakışıklı... Üç sene sonra bitiyorlar. Paralarını kazanıp çekip gidiyorlar. Bir dizi yapıyor, iki tiyatro oyun oynuyor bitiyor. Ne yapacak, o çocuk en yüksek parayı istiyor. Oyuncu, bugün sahneye çıkıp, yarın bilmem ne kahvesinin reklamını yapmasın" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Işıl Kasapoğlu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        TÜİK'ten 'kadına şiddet' araştırması
        TÜİK'ten 'kadına şiddet' araştırması
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Sendikalar kan kaybediyor
        Sendikalar kan kaybediyor
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Habertürk Anasayfa