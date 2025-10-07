Aslı Şafak, sunuculuğunu üstlendiği "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında Işıl Kasapoğlu'nu ağırladı.

Işıl Kasapoğlu, "Dizilerde oynayan popüler oyuncuların tiyatroda yüksek rakamlar alması tiyatro biletlerinin fiyatının artmasına sebep oluyor ve dengeyi bozuyor mu?" sorusuna karşılık; "Bozuluyor... Bu insanlar farkında değil ki, üç yıl o parayı alacaklar ve sonra çürüyüp gidecekler. Dünyada böyle değil. Al Pacino yüz yıl kalabiliyor. Tiyatroda, sinemada, dizide oynuyor. Reklamda oynamıyor ama bizdeki genç jenerasyon biraz güzel, yakışıklı... Üç sene sonra bitiyorlar. Paralarını kazanıp çekip gidiyorlar. Bir dizi yapıyor, iki tiyatro oyun oynuyor bitiyor. Ne yapacak, o çocuk en yüksek parayı istiyor. Oyuncu, bugün sahneye çıkıp, yarın bilmem ne kahvesinin reklamını yapmasın" ifadelerini kullandı.