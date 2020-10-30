Işıklandırılan tarihi Kütahya Kalesi yeni haliyle göz kamaştırdı - KÜTAHYA

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'nci yıl dönümünde ışıklandırmaları faaliyete geçirilen tarihi kalede Kütahya Belediyesi tarafından havai fişek gösterisi sunuldu. Ellerindeki Türk bayraklarıyla kaleye gelen bazı vatandaşlar gösterileri izledi.Kalenin surlarına Atatürk silüeti, Türk ve Azerbaycan bayrakları ile Belediye Başkanı Alim Işık’ın Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı yansıtıldı.Vali Ali Çelik, burada yaptığı konuşmada, Kütahya’nın tarihi ve kültürüyle kadim bir şehir olduğunu söyledi.Sahip olunan değerlerin hızlı bir şekilde Kütahyalıların hizmetine sunulmasının oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Çelik, şöyle konuştu:
"Tarihimizin bir parçası da Kütahya Kalesi. Bunun bir yerinden başlamamız gerekiyordu. Sayın Belediye Başkanımızın koordinesinde ilimizin tüm kurumlarıyla bu amaca odaklanınca ortaya böyle güzel bir sonuç çıktı. Umarım kalan kısımların aydınlatılması ve restore edilmesi hızlı bir şekilde tamamlanarak Kütahya'nın bir değeri olarak daha görünür hale gelir. Önce Kütahyalıların daha sonra tüm Türkiye’nin görmek isteyeceği, bizim tanıtımımıza ve kültürel varlığımıza ciddi katkı sağlayacağı bir yapı."
Tarihi Kütahya Kalesi'nin sur sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük ikinci kalesi konumunda bulunduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Alim Işık da "Diyarbakır Kalesi'nden sonra Kütahya kalemiz Türkiye'nin en büyük ikinci kalesi. Tarihi kalemizi ışıklandırmak bize nasip oldu. Göreve gelir gelmez başlattığımız çalışmalarımızın birinci etabını bugün hayırlısıyla hizmete sunuyoruz. İlimize, hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Çelik, Işık ve beraberindekiler kalede incelemelerde bulundu.
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