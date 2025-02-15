Işıkhan: Vesayet odaklarının yön verdiği dönemler tarih oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, bir otelde düzenlenen "Türkiye Çimse-İş Sendikasının 22. Olağan Genel Kurulu"nda yaptığı konuşmada, genel kurulun hayırlı olmasını diledi.

Sendikalar olmadan gerçek demokrasiden söz edilemeyeceğini belirten Işıkhan, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Biz her zaman üretime, istihdama ve kalkınmaya katkı sunan işçimizin de işverenlerimizin de yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Alın teriyle, emeğiyle bu ülkenin geleceğini samimiyetle inşa eden her bir vatandaşımızın hakkını korumak bizim temel sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

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"MİLLETİMİZ, DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE KENDİ KADERİNİ KENDİ BELİRLEYECEKTİR"

Işıkhan, bu ülkede demokrasiye "balans ayarı" verilen günlerin geride kaldığına dikkati çekerek, "Vesayet odaklarının, millete rağmen siyaseti dizayn ettiği, bağımsız yargıya yön verdiği dönemler artık tarih olmuştur ve bu tarihi biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizle birlikte yazdık. 28 Şubat'ın karanlık günlerini bugüne taşımak isteyenlere, vesayet heveslilerine, tehdit diliyle, milletin iradesine müdahale etmek isteyenlere izin vermeyiz, bundan sonra vermeyeceğiz. Büyük milletimiz, dün olduğu gibi bugün de kendi kaderini kendi belirleyecektir. Sonsuza kadar da bunu hiçbir güç değiştiremeyecektir." değerlendirmesini yaptı.

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12 Eylül darbesinin ürünü olan sendikaları ve toplu iş sözleşmesi yasalarını değiştirdiklerini, sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırdıklarını aktaran Işıkhan, "İşçi olmadan işveren olmaz. İşveren olmadan da işçi olmaz. Ancak devlet olmadan hiçbiri olmaz." mottosuyla hareket ettiklerini dile getirdi.

Işıkhan, Türkiye'nin dünyada çimento üretiminde ve tüketiminde önemli konumda olduğunu, küresel pazarın yaklaşık yüzde 2'sini oluşturduğunu aktardı.

Türkiye'nin coğrafi konumu ve ekonomik dinamiklerinin, çimento endüstrisinin büyümesini destekleyen önemli faktörler arasında yer aldığına işaret eden Işıkhan, "Son 10 yılda dünya çimento üretimi yıllık ortalama 4,1 milyar ton seviyesinde gerçekleşmiştir. 2024 yılı ocak-ekim döneminde çimento üretiminde geçen yıla oranla yüzde 5,4'lük artış yaşanmıştır. Yine 2024 yılının ilk 10 ayında üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 15,4'ü ihracata konu olmuştur." dedi.

Işıkhan, Türkiye Çimse İş Sendikasının kurulu bulunduğu çimento, toprak ve cam iş kolunda faaliyet gösteren iş yeri sayısının yaklaşık 9 bin olduğunu, bunların yaklaşık yüzde 11,5'inde sendikal örgütlenme bulunduğunu anlattı. REKLAM Bu yıl Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün yanı sıra memurlar için toplu sözleşme sürecini yürüteceklerine işaret eden Işıkhan, Bakanlık olarak bu süreçlerde tüm paydaşlarla uzlaşı ve hakkaniyet zemininde hareket edeceklerini kaydetti. "İŞSİZLİK ORANIMIZ SON 20 AYDIR TEK HANEDE SEYREDİYOR" Işıkhan, tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin ekonomide, hizmet ve üretim sektörlerinde istikrarlı gelişimini sürdürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti: "Ekonomide elde ettiğimiz büyüme istikrarı, istihdam politikalarımıza olumlu şekilde yansımaya devam etmektedir. İşsizlik oranımız son 20 aydır tek hanede seyretmeye devam ediyor. 2024 yılı aralık ayında işsizlik oranı önceki aya göre 0,1 puan, önceki yıla göre de 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Yine istihdam sayımız geçen yıla göre 428 bin kişi artarak 32 milyon 718 bin kişi oldu. İstihdam oranımız da yüzde 49,5 olarak gerçekleşti. Enflasyonu düşürmek için yoğun şekilde dezenflasyon politikalarının uygulandığı bir dönemde bu başarılı verileri yakalamak oldukça önemlidir." REKLAM Işıkhan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma yolunda, ülkenin büyümesi ve kalkınması için önemli sorumluluk üstlendiklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: "Daha güçlü Türkiye için üretmeye, büyümeye ve istihdamı artırmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı vizyonuna doğru ilerlerken sizlerle, sendikalarımızla birlikte yürüdüğümüzü bilmenizi isterim. Hep birlikte daha kapsayıcı iş gücü piyasası, daha fazla istihdam ve daha güçlü ekonomi için işçimizle, işverenimizle, sendikalarımızla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Sendikalarımızdan ve işçilerimizden bu konuda müsterih olmalarını istirham ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, tüm siyasi hayatı boyunca emekçilerin ve işçilerin yanında oldu. Cumhurbaşkanımız ve bakanlar olarak da tüm kabine üyelerimiz, ülkemizin büyümesi ve emekçimizin refahı için çalışmaktadır."

BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ: VATAN HAİNLERİNİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPMASINA MÜSAADE EDİLMEMELİDİR BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de genel kurulun hayırlı olmasını temenni etti. REKLAM İçişleri Bakanlığınca, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden uzaklaştırılmasının doğru ve yerinde bir karar olduğunu vurgulayan Destici, "'PKK sizi tükürüğünde boğar.' diyen, terör örgütüne yardım ve yataklıktan 3-6 yılın üzerinde ceza alan birilerinin, bu asil büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir yerinde, vatan hainlerinin belediye başkanlığı yapmasına müsaade edilmemelidir." diye konuştu. Destici, bütün sivil toplum kuruluşları, sanayi kuruluşları ve iş adamları derneğinin görüşlerini ifade edebileceğini belirterek, "Ama ifade ederken herkesin öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı ve ülkenin bölünmez bütünlüğü hassasiyetini muhafaza etmesi lazım." dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan ise örgütlü işçinin güçlü işçi olduğunu belirterek, genel kurulun hayırlı olmasını diledi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da Bakan Işıkhan'a silikozis hastalığıyla ilgili adil düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu ileterek, "İşverenlerimizi de sıkıntıya sokmadan... Bu hastalık öyle kötü bir hastalık ki erken yakalarsan, işçi paçayı kurtarıyor ama yakalamazsan ölene kadar yarım yamalak yaşamaya devam ediyor. Onun için bununla ilgili işverenlerimizi sıkıntıya sokmayacak ama yaşam kalitemizi artıracak bir düzenlemeye ihtiyaç var." ifadelerini kullandı. Tek dertlerinin vatan ve aile olduğunu vurgulayan Atalay, "Biz bu ülkenin kıymetini bilmezsek siyonistler film çevirmeye, tuzak kurmaya devam ederler. Ülke yoksa sendika da parti de yok." değerlendirmesini yaptı. Tek liste halinde gerçekleştirilen genel kurulda, Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Nazlım ve yönetimi yeniden seçildi. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.