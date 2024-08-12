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        Haberler Gündem Güncel Işık ihlali kaza getirdi: 11 yaralı | Son dakika haberleri

        Işık ihlali kaza getirdi: 11 yaralı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari araç fabrikaya işçi taşıyan servis midibüsüne çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 10:10 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:15
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          Tekirdağ'da ışık ihlali kazaya neden oldu.

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          Kaza, sabah saatlerinde Saray ilçesinin Çukuryurt Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi.

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          H.C.A.'nın kullandığı hafif ticari araç, iddiaya göre kırımızı ışık ihlali yaparak fabrika işçilerini taşıyan E.Y. yönetimindeki servis midibüsüne çarptı.

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          Midibüs çarpmanın şiddetiyle devrilerek yan yattı.

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          İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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          Yan yatan midibüste yaralanan 11 kişi, Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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          Kazayı yara almadan atlatan hafif ticari araç sürücüsü H.C.A., gözaltına alındı.

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          Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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