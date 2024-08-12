Işık ihlali kaza getirdi: 11 yaralı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari araç fabrikaya işçi taşıyan servis midibüsüne çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı.
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Tekirdağ'da ışık ihlali kazaya neden oldu.
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Kaza, sabah saatlerinde Saray ilçesinin Çukuryurt Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi.
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H.C.A.'nın kullandığı hafif ticari araç, iddiaya göre kırımızı ışık ihlali yaparak fabrika işçilerini taşıyan E.Y. yönetimindeki servis midibüsüne çarptı.
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Midibüs çarpmanın şiddetiyle devrilerek yan yattı.
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İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yan yatan midibüste yaralanan 11 kişi, Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Kazayı yara almadan atlatan hafif ticari araç sürücüsü H.C.A., gözaltına alındı.
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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