21 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Isıcam Sistemleri, 45’inci yılını kutluyor. Şişecam Düzcam'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük düzcam üreticilerinden Şişecam Düzcam’ın Türkiye’yi ilk kez yalıtım camlarıyla tanıştıran markası Isıcam Sistemleri, 45’inci yılını kutlarken, enerji tasarrufu sağlayan nitelikli yalıtım camları ile farklı ihtiyaçlara özel çözümler üretmeye devam ediyor.
1974 yılında Türkiye’yi yalıtım camı ile tanıştıran Isıcam Sistemleri, müşterilerinin ısı yalıtımından güneş kontrolüne, ses yalıtımından emniyet ve güvenliğe kadar birçok gereksinimini, üç farklı serisinde yer alan geniş ürün gamıyla karşılıyor. Isıcam markası, bugün 60 ilde sayısı 180’i aşan Isıcam Yetkili Üreticisi ile yaygın ve kaliteli bir hizmet ağı yaratarak nihai tüketicilerin her zaman kaliteli Isıcam Sistemleri ürünlerine ulaşmasını sağlıyor.
Geçen 45 yıl boyunca 200 milyon metrekare Isıcam üretilirken, bunun 52 milyon metrekaresini Isıcam S ve Isıcam K ürünleri oluşturdu. Isıcam ürünlerinin binalarda kullanılması ile 13,2 milyar metreküplük doğalgaz tasarrufu sağlanarak 28 milyon ton karbon emisyonunun doğaya salınımı engellendi. Engellenen karbon salınım değeri, 28 milyon ağacın engellediği karbon emisyonuna eşdeğer oldu.
Isıcam, 45’inci yılını Isıcam Yetkili Üreticileri’nin katılımıyla Şişecam Düzcam ürünleri ile hayat bulan Müze Otel Antakya’da kutladı. Şişecam Düzcam Grup Başkanı Dr. Reha Akçakaya’nın açılış konuşmasıyla başlayan ve “Köklü Gelenek, Güçlü Gelecek” teması ile gerçekleştirilen toplantıda geçmişten gelen değerler ve elde edilen başarılardan güç alınarak, gelecek için daha yüksek hedeflere beraberce erişilebileceği vurgulandı.
2019 yılının başarılı çalışmalarının ve gelecek yılların hedeflerinin paylaşıldığı toplantıda, Isıcam’ın 45. yıl pastası en deneyimli ve en genç Isıcam Yetkili Üreticileri tarafından kesildi. Bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına çözümler sunan, yeni ürünleri sayesinde hayata değer katan Isıcam markası, kullanıcılarının sağlıklı iç mekanlarda gün ışığının keyfini sürerken enerji tasarrufu yapmasını sağlıyor.
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