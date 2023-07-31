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        Haberler Magazin iShowSpeed'in hastalığı nedir? iShowSpeed'in ne oldu ve son durumu nasıl? Cluster headache hastalığı nedir?

        iShowSpeed'e ne oldu, hastalığı nedir? iShowSpeed'in son durumu...

        Dünyaca ünlü YouTuber iShowSpeed, ciddi bir rahatsızlıkla karşı karşıya kaldığını açıkladı. Söz konusu video paylaşım sitesinde 20 milyona yakın takipçisi sayısı bulunan iShowSpeed, cluster headache hastalığına yakalandığını duyurdu. İşte, iShowSpeed'in hastalığı ve son durumu hakkında detaylar..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 14:47
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        • 1

          Son yılların en sevilen fenomenlerinden biri olan IShowSpeed, talihsiz bir hastalıkla boğuştuğunu açıkladı. 18 yaşındaki ABD'li YouTuber, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarıyla son durumunu takipçileriyle paylaştı. İşte, iShowSpeed'in son durumu ve hastalığı hakkında ayrıntılar...

        • 2

          ISHOWSPEED HASTALIĞI NE?

          Geçtiğimiz yıl cansız bir mankenle sevgili olduğunu söyleyerek gündeme gelen IShowSpeed, geçirdiği baş ağrıları ardından hastanelik oldu. Ünlü yayıncı tedaviye başlamadan önce "Her an ölebilirim." notuyla paylaştığı videoda; "Küme tipi baş ağrısı denen bir şey var bende. Ölümcül bir baş ağrısı hastalığıymış. Şu anda uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

          Küme baş ağrısı nadir görülen; ancak yeryüzündeki en şiddetli kabul edilen ağrı tiplerinden biri.

        • 3

          CLUSTER HEADECHE NEDİR?

          Cluster Headache (CH) yani Küme Baş Ağrısı, başın bir tarafında, tipik olarak göz(ler) etrafında tekrarlayan şiddetli baş ağrıları ile karakterize nörolojik bir hastalıktır. Etkilenen tarafta göz sulanması, burun tıkanıklığı veya göz çevresinde şişlik eşlik eder. Bu semptomlar tipik olarak 15 dakika ila 3 saat sürer. Ataklar genellikle haftalarca veya aylarca süren ve bazen bir yıldan fazla süren kümeler halinde meydana gelir.

        • 4

          ISHOWSPEED KİMDİR?

          Darren Watkins Jr., 21 Ocak 2005 doğumlu, çevrimiçi takma adı IShowSpeed veya kısaca Speed olarak tanınan Amerikalı bir YouTuber, yayıncı ve internet kişiliğidir.

          YouTube'a 2016'da katıldı ve ara sıra oyun videoları yükledi. Watkins, Aralık 2017 civarında NBA 2K ve Fortnite gibi oyunların videolarını canlı yayınlamaya ve yüklemeye başladı, ancak yalnızca ortalama iki izleyiciye ulaşmayı başardı. Sonunda, abone sayısı birkaç ay içinde arttı ve Nisan 2021'de 100 bin, Haziran 2021'de 1 milyon ve Temmuz 2022'de 10 milyon aboneye ulaştı.

          2023 te 11 ili etkileyen Depremde depremzedeler için HasanAbi'nin öncülük ettiği yardım fonuna 8 bin Dolar bağışta bulunmuştur.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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