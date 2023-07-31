ISHOWSPEED HASTALIĞI NE?

Geçtiğimiz yıl cansız bir mankenle sevgili olduğunu söyleyerek gündeme gelen IShowSpeed, geçirdiği baş ağrıları ardından hastanelik oldu. Ünlü yayıncı tedaviye başlamadan önce "Her an ölebilirim." notuyla paylaştığı videoda; "Küme tipi baş ağrısı denen bir şey var bende. Ölümcül bir baş ağrısı hastalığıymış. Şu anda uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Küme baş ağrısı nadir görülen; ancak yeryüzündeki en şiddetli kabul edilen ağrı tiplerinden biri.