İshak Paşa Sarayı yeniden beyaza büründü

Saraydan çok etkilendiklerini ifade eden Badal, "Etrafı karla kaplı ve muazzam bir manzarası olduğu gibi rehberimizin anlattığına göre 180 odası bulunuyor. Ağrı Dağı da muhteşemdi. Yol üstünde Ağrı Dağı manzaraları kafeteryalar vardı. Çok doğaldı ve özellikle onları çok beğendim" dedi.