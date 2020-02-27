27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İshak Paşa Sarayı'nda kış güzelliği yaşanıyor - AĞRI
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- İshak Paşa Sarayı'ndan görüntü- Ziyaretçilerin sarayın içini gezmesi- Sarayın kapısı ve yanında bulunan çay bahçesindeki yoğunluktan görüntüler- Sarayın çevresinde bulunan Urartu Kalesi ve eski Bayezit Camisinden görüntü- Ziyaretçilerden Seda Güneş Karaaslan ile röportaj- Ziyaretçilerden Gökhan Karaaslan ile röportaj
İshak Paşa Sarayı'nda kış güzelliği yaşanıyor. AĞRI (AA) - Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki en seçkin eserlerinden olan tarihi İshak Paşa Sarayı ve çevresi, yoğun karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1900 rakımlı bir tepeye kurulu olan saray ve çevresinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.Yılın her mevsimi yerli ve yabancı ziyaretçilerin adeta akınına uğrayan kartal yuvası görünümlü tarihi sarayın beyaz örtüyle kaplanması, kartpostallık manzaralar oluşturdu.Bünyesindeki 116 oda, türbe, cami, surlar, iç ve dış avlular, divan ve harem salonları ile UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan saray, ziyaretçilerini her mevsimde cezbediyor."Medeniyetler Geçidi" olarak nitelendirilen bölgede sarayın çevresinde yer alan 3 bin yıllık Urartu Kalesi ve eski Bayezit Camisi de yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.Ziyaretçilerden Seda Güneş Karaaslan, AA muhabirine, İshak Paşa Sarayı'nın mimari yapısıyla ön plana çıkan muhteşem bir eser olduğunu söyledi.Karaaslan, "Eşimle birlikte Iğdır'dan buraya geldik. Aslında her defasında ziyarete geliyoruz. Bazen ailemiz ve arkadaşlarımızla gelip bu nadide eseri geziyoruz. Tek kelimeyle muhteşem bir yer." diye konuştu.İshak Paşa Sarayı'nın ziyaretçilerini her mevsim büyülediğini dile getiren Gökhan Karaaslan da dünyada ilk kalorifer sisteminin kullanıldığı tarihi yapıya hayran kaldığını belirtti.
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