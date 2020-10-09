İşgalden kurtarılan Cebrail ilinin köylerinde Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde Cebrail ilinin köyleri boyunca Ermenistan ordusunun araçlarını bırakarak kaçtığı görülüyor.

Yıllar süren işgal döneminde adeta harabe haline dönen yerleşim birimlerinde artık kurtarıcı Azerbaycan askerlerinin diktiği bayraklar dalgalanıyor.

Çekilen görüntülerde operasyona katılan askerlerden birinin "Sayın Başkomutanım, işgal altındaki tüm topraklarımızda üç renkli bayrağımızı dalgalandıracağımıza söz veriyoruz." ifadeleri yer alırken askerlerin tek tek bayrağı öperek diktikleri görülüyor.