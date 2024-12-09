İSG/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG sonuçları sorgulama ekranı
İSG sınavı tamamlandı. 8 Aralık'ta sona eren İSG sınavının ardından gözler İSG sonuçlarının açıklanma tarihine çevrildi. ÖSYM değerlendirmelerini tamamlamasının ardından İSG sonuçları duyurulacak. Peki İSG/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 İSG sonuçları sorgulama ekranı
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İSG/2 sonuçları sorgulaması sürüyor. İş Sağlığı ve Güvenliği sınav sonuçları, ÖSYM tarafından yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından ilan edilecek.
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İSG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM İSG/2 sonuçları için tarih verdi. Yayımlanan takvime göre, sınav sonuçları 3 Ocak 2025 tarihinde adayların erişimine açılacak.
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İSG SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI
Sınava katılam adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 8 Aralık 2024 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
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