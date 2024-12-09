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        Haberler Bilgi Yaşam İSG/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG sonuçları sorgulama ekranı

        İSG/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG sonuçları sorgulama ekranı

        İSG sınavı tamamlandı. 8 Aralık'ta sona eren İSG sınavının ardından gözler İSG sonuçlarının açıklanma tarihine çevrildi. ÖSYM değerlendirmelerini tamamlamasının ardından İSG sonuçları duyurulacak. Peki İSG/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 İSG sonuçları sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 15:42 Güncelleme: 09.12.2024 - 15:42
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        • 1

          İSG/2 sonuçları sorgulaması sürüyor. İş Sağlığı ve Güvenliği sınav sonuçları, ÖSYM tarafından yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından ilan edilecek.

        • 2

          İSG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM İSG/2 sonuçları için tarih verdi. Yayımlanan takvime göre, sınav sonuçları 3 Ocak 2025 tarihinde adayların erişimine açılacak.

        • 3

          İSG SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

          Sınava katılam adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 8 Aralık 2024 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

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