İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM akademik takviminde sınav sonuçların ne zaman açıklanacağını duyurdu. İşte 2021/2 İSG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"12 Aralık 2021 tarihinde uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2021-İSG/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Aralık 2021 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir."

İSG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

12 Aralık 2021'de gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/2) sonuçları 6 Ocak 2022'de adayların erişimine açılacak.