İSG başvurusu nasıl yapılır? İSG başvuru ücreti ne kadar? Soruları İş Sağlığı ve Güvenliği sınavına katılacak olan adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM sınav ile ilgili detayları resmi internet sayfasından açıkladı. Ayrıca İSG sınav başvurusu yapacak olan adayların HES kodu alması gerekiyor.

İSG BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

İSG BAŞVURU KLAVUZU

İSG NE ZAMAN YAPILACAK 2020?

2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG),7 Kasım 2020 tarihinde, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacaktır. Sertifika alanlarına bağlı olarak başvuran aday sayısının 1000’den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecektir. Başvuran aday sayısının 1000’den daha az olduğu sertifika alanlarında sınav sadece Ankara'da yapılabilecektir.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır

İSG SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

28 Eylül'de başvuruların sona ereceği İSG sınavı başvuru ücreti 250 TL olarak belirlenmiştir.

Ödeme Yerleri:Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)