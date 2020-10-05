DHA

ABD’nin Georgia eyaletindeki Decatur şehrinde bir restoran tarafından iş başvurusu kabul edilen Kayallah Jones'un işe kabul edildiğini öğrendikten sonraki dans ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre görüntülerde, sosyal medyada ‘Kay kay’ olarak bilinen gencin, restoranla yaptığı görüşmeden sonra binadan çıktığı ve park yerine doğru yürüdüğü görüldü.

Genç kadın daha sonra aniden durarak önce kimsenin olup olmadığını kontrol etmek için etrafına baktı, daha sonra da dans etmeye başladı.

Dakara Spence isimli kişi ise güvenlik kamerasına yansıyan bu anı sosyal medya hesabından “Az önce bu genç kızı işe aldım. Bu da onun tepkisi oldu” ifadeleriyle paylaştı.

2 yıldır evsiz olan ve pandemi zamanı çok sayıda iş kaybeden Jones'un videosu kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi.