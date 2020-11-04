İşçilikten fabrikatörlüğe uzanan başarı hikayesi - AMASYA

İş hayatına 18 yaşında Ankara'da medikal ürünler üreten bir fabrikada işçi olarak atılan Zengin, birkaç yıl bu işi sürdürdü.Hayalini kurduğu torna atölyesini 25 yaşında açan Zengin, iş hayatında zaman zaman sıkıntılar yaşasa da pes etmeyip işlerini geliştirdi.
Zamanla işini büyüten ve Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde bir kalıp fabrikası açan Zengin, bugün ankastre mutfak eşyalarında kullanılan parçalar ve tek kullanımlık medikal ürünler üretiyor.Fabrikasında 50 işçiye istihdam sağlayan Zengin, Almanya, Rusya ve Özbekistan'a da ayda ortalama 130 bin dolarlık ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sunuyor.
Zengin, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile yürüttüğü ortak proje sonucu aldığı 2 milyon lira hibe desteğiyle üretim kapasitesini daha da artıracak.Veysel Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en büyük hayalinin bir fabrika açmak olduğunu söyledi.
İşçilik yaptığı günlerin heyecanını halen hissettiğini dile getiren Zengin, çok sıkıntı çekse de çalışmaktan hiç bıkmadığını vurguladı.Bugün bölgede belli düzeye gelmiş kalıp fabrikası bulunduğuna işaret eden Zengin, "20'ye yakın firmaya üretim yapan, ihracat gerçekleştiren bir firma haline geldik. Türkiye'de ankastre üreten bütün firmalara üretim yapıyoruz." dedi.
Zengin, kendine koyduğu hedefler doğrultusunda sürekli ilerlediğini belirterek, şöyle devam etti:
"Bu başarının gururunu yaşıyoruz tabii ki, mesleğimizi severek yaptık ve bu başarıyı elde ettik. Bizim meslek yağlıdır, paslıdır, eziyeti boldur ama bir şeyler başardığını görmek, bir ürün ortaya çıkarmak insanı mutlu ediyor. Gençler işlerini severek yapsın. Hayallerinin peşinden gitsinler. Hayallerine inanmayan ve o hayallere bağlı olmayan, başarılı olamaz. Hedefi olmalı insanın ve hayatına o hedefe göre şekil vermeli."
Kendisinin geçmişte iflas ettiğini ancak tekrar işlerini toparladığına dikkati çeken Zengin, "Mücadeleyi bıraksaydım bugün yine bir fabrikada işçi olacaktım ancak şimdi 50 kişiye ekmek veriyorum. Allah nasip ederse üretim kapasitemizi ve istihdam sayımızı iki üç katına çıkarmayı hedefliyoruz. Yeni projelerimiz, yeni oluşumlarımız var. İhracat yaptığımız, ülkemizin ekonomisine katkı sağladığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.
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