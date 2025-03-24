Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İşçilerinin kaldığı üç konteyner yandı | Son dakika haberleri

        Avcılar'da inşaat işçilerinin kaldığı üç konteyner yandı

        İstanbul Avcılar'da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangın yanındaki iki konteynere daha sıçradı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında üç konteyner kullanılmaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 15:07 Güncelleme: 24.03.2025 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşçilerinin kaldığı üç konteyner yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'un Avcılar ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı üç konteyner yandı.

        Yangın, dün saat 23.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi'nde Kazım Karabekir Caddesi'ndeki inşaatta işçilerin kaldığı konteynerde çıktı.

        DHA'nın haberine göre, elektrikli çay ocağından çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yan yana bulunan 2 konteynere daha sıçradı. Alevleri görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken konteyner içerisindeki eşyalar kullanılmaz hale geldi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #istanbul haberleri
        #konteyner yangını
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        İmparator Montella!
        İmparator Montella!
        Giza'nın altında gizemli şehir!
        Giza'nın altında gizemli şehir!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Habertürk Anasayfa