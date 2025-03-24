İşçilerinin kaldığı üç konteyner yandı | Son dakika haberleri

İşçilerinin kaldığı üç konteyner yandı | Son dakika haberleri

İstanbul'un Avcılar ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı üç konteyner yandı.

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Yangın, dün saat 23.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi'nde Kazım Karabekir Caddesi'ndeki inşaatta işçilerin kaldığı konteynerde çıktı.

DHA'nın haberine göre, elektrikli çay ocağından çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yan yana bulunan 2 konteynere daha sıçradı. Alevleri görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken konteyner içerisindeki eşyalar kullanılmaz hale geldi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.