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        Haberler Gündem 3. Sayfa İşçilerin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Ereğli'de vinç işçilerin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde vinç işçilerin üzerine devrildi. Ağır yaralanan 2 işçiden biri hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 18:40 Güncelleme: 28.01.2025 - 18:40
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        İşçilerin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde devrilen vincin altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti.

        Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi üzerindeki bir fabrikada meydana geldi. Müteahhit firma çalışanlarının çalışma yaptığı sırada Mehmet Çiğ (25) ile İsmail Bozkurt (21) üzerine vinç devrildi.

        Yaralanan işçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. İşçilerden İsmail Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Ağır yaralanan Mehmet Çiğ'in hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

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